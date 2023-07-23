МВД России оценило ущерб от преступлений за полгода

Ущерб от совершенных в России преступлений за первые шесть месяцев текущего года составил 284,3 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в материалах, опубликованных 20 июля на сайте МВД.

«Ущерб от преступлений снизился на 42,5%», — подчеркнули в министерстве.

За первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд рублей. Показатели приблизились к значениям первого полугодия 2021 года (222 млрд рублей).

По данным МВД, за полгода в РФ зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.

По данным статистики МВД, по сравнению с этим периодом на 4,8% сократилось число преступлений экономической направленности. Всего выявлено 67,4 тыс. преступлений данной категории.

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты», — добавили в МВД.

Также показатель раскрываемости убийств и покушений в России достиг исторического максимума и составил 99%. В целом количество преступлений против личности сократилось на 7,1%.