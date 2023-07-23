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Немецкий политик заявил о подталкивании славян к самоуничтожению

Немецкий политик Гердт рассказал о плане Запада по уничтожению славянского народа
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Фото: REUTERS/Stringer
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События на Украине являются частью плана Запада по стравливанию и уничтожению славян. Такое заявление 23 июля сделал бывший депутат бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По мнению Гердта, в случае смены власти в США украинский кризис был бы урегулирован одним днем.

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Ранее, 21 июля, президент РФ Владимир Путин указал, что растягивание конфликта на Украине выгодно американским элитам и отвечает их стремлению ослабить не только Россию, но и всю остальную Европу.

Накануне экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал о плане по уничтожению идентичности народов. По его словам, сейчас Запад придерживается этой программы в отношении РФ, чтобы потом спокойно завладеть ее природными ресурсами.

До этого, 8 июля, Макгрегор уличил США в уничтожении Украины вместо РФ.

24 июня в МИД РФ отметили, что усилиями Вашингтона, Лондона и их сателлитов украинский кризис приобрел глобальное измерение. Как сообщил 1 июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, США и Европа, оказывая помощь киевскому режиму, только дестабилизируют обстановку.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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