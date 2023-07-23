Тело пропавшего в Кемерово мальчика нашли в водоеме

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в субботу в Кемерово, было найдено в водоеме недалеко от его дома. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области — Кузбассу.

«На место происшествия для возбуждения уголовного дела выехал прокурор Рудничного района города Кемерово Дмитрий Ерынич», — сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в Telegram-канале.

В настоящее время следователи и специалисты осматривают место происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

В рамках расследования назначены судебные экспертизы, в том числе проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мальчика. Прокуратура региона организовала проверку безопасности защиты прав несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского поведения.

Инцидент произошел накануне, 22 июля, 2023 года около 17:00 (по местному времени; 13:00 по мск). Мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

По факту пропажи ребенка следственным управлением СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело.