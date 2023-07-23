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Беженку с Украины возмутили надписи на русском и символика СССР в метро Праги

Lidovky: украинскую беженку возмутили надписи на русском и символика СССР в метро Праги
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Фото: Lidovky
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Украинскую беженку возмутили русскоязычные надписи и советская символика на станции «Андел» пражского метро, и женщина потребовала убрать их. Об этом 20 июля сообщило издание Lidovky.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — с негодованием отметила гражданка Украины. По мнению беженки, подобную символику необходимо убирать подальше от взглядов детей.

Пресс-секретарь транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова подчеркнула, что эти надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции и отражают часть истории как пражского метро, так и самого города и всей страны.

«Мы не сторонники культуры остракизма», — отметила Ржегкова.

Пражский «Андел» — одна из самых загруженных станций метро. Местные жители уже привыкли к ее внешнему виду и знают ее историю, однако советская символика часто удивляет гостей страны.

«Я ждал поезда в метро, ​​и серп и молот подмигнули мне прямо на уровне глаз. На выходе из метро снова большая вывеска «Москва». Меня это смутило, я сначала подумал, что здесь снимают фильм, а надписи забыли убрать», — сообщил изданию удивленный турист из Канады.

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