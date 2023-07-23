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Кинолог дал рекомендации по подготовке к появлению собаки

Кинолог Голубев: перед тем как завести щенка, дом нужно освободить от опасных предметов
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Прежде чем завести собаку, важно убедиться, что для животного подготовлены все необходимые условия. Об этом 23 июля напомнил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «РИА Новости».

Прежде всего он призвал не тянуть с оформлением документов. У питомца должен быть собственный ветеринарный паспорт, в идеале — международного образца, где будет отражена основная информация о животном и данные владельца. В паспорт вносятся отметки о вакцинации, даты обработки от паразитов и другие важные сведения.

«У щенка, который рожден в зарегистрированном питомнике, должно быть клеймо. Также вместе с щенком заводчик дает метрику — первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная», — уточнил кинолог.

Другим важным пунктом будет подготовка дома. Для создания безопасного и комфортного пространства: следует ограничить доступ любимца к хрупким и острым предметам, проводам, лекарствам, бытовой химии. Будущий хозяин, в свою очередь, должен понимать, что щенок обязательно будет что-то грызть, — это естественный этап знакомства с миром, и за такое поведение малыша не стоит ругать и тем более наказывать.

Для отдыха собаке потребуется спокойное и уединенное пространство. Иногда животное может «забраковать» место, предложенное хозяином, в таком случае лучше позволить питомцу самостоятельно изучить дом и найти для себя удобный угол.

«Также определите, где будут стоять собачьи миски <...> — одна для воды, другая для еды. Лучше всего подойдут керамические или металлические, поскольку собака не сможет их сгрызть», — отметил Голубев.

Среди других вещей, которые могут быть полезны, он упомянул амуницию (поводок, ошейник и намордник), игрушки, уходовые средства (шампунь, кондиционер, лосьон для ушей и глаз), а также щетку и когтерез.

Наконец, эксперт посоветовал заранее найти ветеринарного врача, инструктора-дрессировщика и других специалистов. Попросить контакты проверенных людей можно у заводчика.

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Ранее, 11 июля, президент РКФ рассказал, чем грозит пропуск обязательных прививок. Он объяснил, что оградить собаку от ряда опасных заболеваний (например, бешенства) можно лишь своевременной вакцинацией, поскольку вылечить уже заразившегося питомца в некоторых случаях крайне сложно или даже невозможно.

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