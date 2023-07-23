Уголовное дело возбудили после пропажи 6-летнего мальчика в Кузбассе

Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

«По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17:00 (по местному времени; 13:00 по мск) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено», — говорится в сообщении.

На место для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехала следственная группа под руководством замруководителя СУ СК России по региону Александра Кустова. В составе этой группы также присутствуют следователи-криминалисты.

На данный момент правоохранительными органами и волонтерами осуществляются поиски ребенка. Также проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств его исчезновения.

Руководство СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее, 26 июня, в Чкаловском районе Екатеринбурга пропал ребенок. Сообщалось, что мальчик вышел из квартиры, больше информации о нем не было. По словам его опекуна, у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

Позже, 29 июня, тело мальчика в сумке на территории гаражного комплекса. Как рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, несовершеннолетний погиб давно. По его словам, всё это время «разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика».