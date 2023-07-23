Украинский военный комиссар Александр Лушников подделал заключение об инвалидности, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. Об этом в воскресенье, 23 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур и его источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Для уклонения от возможного перевода на фронт Александр Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы в связи с болезнью коленных суставов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Лушников еще не передал справку в подразделение кадров, желая как можно дольше оставаться на посту «для продолжения коррупционной деятельности».

Накануне стало известно, что бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата в России) Евгений Борисов бежал за границу. Ранее в этот день Государственное бюро расследований (ГБР) вынесло ему подозрение в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы.

За месяц до этого военком Борисов был освобожден от должности из-за обвинения в коррупции. Сообщалось, что в конце 2022 года он купил на испанском курорте Марбелья виллу стоимостью почти €4 млн, однако украинские власти данную информацию не прокомментировали.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны генерала Александра Павлюка, чтобы проверить всех региональных военкомов на предмет коррупции, «чтобы они не позорили государство».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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