Российские бойцы сорвали атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Передовые подразделения Восточной группировки войск при поддержке артиллеристов сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении и заставили противника отступить. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвана атака противника в районе северо-восточнее Урожайного. Понеся потери, противник отступил. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

Также начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил, что огонь российской авиации поразил живую силу подразделений украинских боевиков в Старомайорском и Урожайном.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на южнодонецком направлении группировка войск «Восток» в течение суток отразила три атаки противника, уничтожила до 190 военных ВСУ и 13 единиц техники на южнодонецком и запорожском направлениях.

Помимо этого, Чехов сообщил, что на южнодонецком направлении бойцы группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новоселки, а также станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»