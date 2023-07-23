В Красноярске 14-летняя девочка утонула в озере

В озере Октябрьского района в городе Красноярск утонула 14-летняя девочка. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Около 18 часов 22 июля 2023 года в следственные органы поступило сообщение об утоплении 14-летней девочки на водоеме вблизи дома по улице 3 Таймырская», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительным данным, женщина с двумя дочками пришла на озеро. В ходе игры на берегу одна из девочек, оступившись, упала с обрыва в болотистое место и не смогла выбраться.

По данному факту следственный отдел по Октябрьскому району начал процессуальную проверку. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что в Назаровском районе Красноярского края во время купания в водоеме утонул семилетний мальчик. Была организована проверка.

Трагедия произошла днем в четверг, 20 июля, на реке Сереж в поселке Степной. Предварительно установлено, что ребенок пришел на берег вместе с 10-летним братом и 16-летним дядей. В какой-то момент несовершеннолетние решили перейти реку вброд, но младший ребенок оступился, его подхватило течением, и он скрылся под водой.