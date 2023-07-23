Зеленский: на днях пройдет заседание Совета Украина – НАТО по зерновой сделке

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йену Столтенбергу о созыве совета Украина – НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора. Данные слова прозвучали в субботу, 22 июля, в видеообращении Зеленского в Telegram-канале.

«Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Ред.) с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится», — сказал он, отметив, что совместными усилиями стран преодолеть кризис безопасности в Черном море будет реально.

По словам Зеленского, он и Столтенберг провели обмен оценками касательно сегодняшней ситуации в Черном море, а также обсудили риски для масштабной продовольственной безопасности, которые эта ситуация создает.

Также в ходе телефонных переговоров определились первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и устойчивого функционирования зернового коридора.

Помимо этого, украинский лидер подчеркнул, что провел обсуждение со Столтенбергом по поводу реализации договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вильнюсе, и дальнейших действий по вхождению украинского государства в организацию.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по Стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что страна готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется, что Турция возьмет на себя лидирующую роль в вопросе восстановления зерновой сделки.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедит Москву продлить зерновую сделку.

Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк 19 июля заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

14 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.