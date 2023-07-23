Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-сотрудник Пентагона раскритиковал Зеленского за неблагодарность
Общество
Масштабный сбой произошел в работе «Википедии»
Мир
Военком ВСУ оформил фейковую инвалидность для уклонения от службы
Мир
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Мир
NYP сообщило о предсказаниях Байдена о его смерти до 2020 года
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Мир
В США спрогнозировали нападение Польши на Белоруссию
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожили технику и живую силу ВСУ
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи 6-летнего мальчика в Кузбассе
Мир
В США увидели угрозу в китайских беспилотных автомобилях
Мир
Беженку с Украины возмутили надписи на русском и символика СССР в метро Праги
Мир
Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
Армия
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
Сюжет:

Зеленский: на днях пройдет заседание Совета Украина – НАТО по зерновой сделке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йену Столтенбергу о созыве совета Украина – НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора. Данные слова прозвучали в субботу, 22 июля, в видеообращении Зеленского в Telegram-канале.

«Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Ред.) с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится», — сказал он, отметив, что совместными усилиями стран преодолеть кризис безопасности в Черном море будет реально.

По словам Зеленского, он и Столтенберг провели обмен оценками касательно сегодняшней ситуации в Черном море, а также обсудили риски для масштабной продовольственной безопасности, которые эта ситуация создает.

Также в ходе телефонных переговоров определились первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и устойчивого функционирования зернового коридора.

Помимо этого, украинский лидер подчеркнул, что провел обсуждение со Столтенбергом по поводу реализации договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вильнюсе, и дальнейших действий по вхождению украинского государства в организацию.

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по Стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что страна готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется, что Турция возьмет на себя лидирующую роль в вопросе восстановления зерновой сделки.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедит Москву продлить зерновую сделку.

Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк 19 июля заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

14 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023