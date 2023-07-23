WP: США боятся остаться без ракет ATACMS после отправки их Киеву

Вашингтон сохраняет приверженность изначальному отказу от передачи ракетных комплексов ATACMS Украине. Об этом говорится в публикации The Washington Post от 22 июля.

Как отмечают источники в Пентагоне, на сегодняшний день этот вопрос не подлежит обсуждению, поскольку США не видит критической потребности украинских сил в данном вооружении, а кроме того оборонное ведомство опасается ущерба для собственной боеготовности без ATACMS.

«Ограниченное количество ATACMS является основной проблемой американских военных», — подчеркивают авторы статьи.

Спекуляции и предположения о возможных ракетных поставках активизировались на фоне неоднозначных заявлений президента США Джо Байдена. Кроме того, 21 июля помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан упомянул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок ATACMS, однако окончательное решение еще не принято.

Днем ранее бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что власти страны убеждены в отсутствии необходимости поставлять Украине ATACMS.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инициативу о передаче Киеву комплексов ATACMS 9 июня представила группа конгрессменов. Они призывали администрацию президента как можно скорее обеспечить украинскую армию ракетами, которые дадут преимущество на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.