Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-сотрудник Пентагона раскритиковал Зеленского за неблагодарность
Общество
Масштабный сбой произошел в работе «Википедии»
Мир
Военком ВСУ оформил фейковую инвалидность для уклонения от службы
Мир
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Мир
NYP сообщило о предсказаниях Байдена о его смерти до 2020 года
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Мир
В США спрогнозировали нападение Польши на Белоруссию
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожили технику и живую силу ВСУ
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи 6-летнего мальчика в Кузбассе
Мир
В США увидели угрозу в китайских беспилотных автомобилях
Мир
Беженку с Украины возмутили надписи на русском и символика СССР в метро Праги
Мир
Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
Армия
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении

Пенсионеров предупредили о необходимости подать документы для льгот

Юрист Соловьев: для льгот по ЖКХ многим пенсионерам нужно лично подать документы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный юрист России Иван Соловьев 23 июля рассказал, для каких выплат пенсионерам необходимо лично подать документу.

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что с 1 июля введен единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников, для этого не нужно подавать документы самостоятельно.

Однако, если в единых базах нет, например, доверенности представителя льготника, решения суда или справки, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно, документ необходимо донести в бумажном виде. Заполнить заявление можно через Госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Для пополнения пакета документов льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Его могут продлить еще на 10 рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия получить не удается. Решение по заявлению можно либо лично забрать в соцзащите, МФЦ, либо придет уведомление в личный кабинет пользователя на Госуслугах.

Также существует доплата к пенсии за иждивенца. Ее назначают после специального обращения и предоставления всех документов. По словам Соловьева, о ней мало кто знал, и в судах сейчас немало исков о начислении выплат задним числом, однако по закону это невозможно.

Кроме того, юрист напомнил о доплате, если пенсионер нуждается в уходе. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд с приложением медицинских документов. Еще есть ряд региональных выплат, связанных с длительным стажем работы, наличием почетного звания или определенных наград. Как отметил соловьев, их перечень можно уточнить в своем МФЦ. Они также не начисляются автоматически, для этого необходимо приложить подтверждающие право на льготы документы.

Поддержка рублем: какие социальные выплаты положены в июне 2023 года
Полный список льгот и пособий для россиян в первый месяц лета

Ранее, 11 июля, источник «Известия» в госорганах сообщил, что в России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи. Идею ввести пониженный тариф для таких компаний прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

С 1 июля по всей стране вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Он определяет основные требования к тому, как будут предоставляться компенсации расходов гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во всех регионах.

Получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, как и прежде, могут только льготники. К ним, в частности, относятся малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды I, II и III группы, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, и другие категории граждан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023