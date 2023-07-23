Пенсионеров предупредили о необходимости подать документы для льгот

Заслуженный юрист России Иван Соловьев 23 июля рассказал, для каких выплат пенсионерам необходимо лично подать документу.

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что с 1 июля введен единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников, для этого не нужно подавать документы самостоятельно.

Однако, если в единых базах нет, например, доверенности представителя льготника, решения суда или справки, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно, документ необходимо донести в бумажном виде. Заполнить заявление можно через Госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Для пополнения пакета документов льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Его могут продлить еще на 10 рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия получить не удается. Решение по заявлению можно либо лично забрать в соцзащите, МФЦ, либо придет уведомление в личный кабинет пользователя на Госуслугах.

Также существует доплата к пенсии за иждивенца. Ее назначают после специального обращения и предоставления всех документов. По словам Соловьева, о ней мало кто знал, и в судах сейчас немало исков о начислении выплат задним числом, однако по закону это невозможно.

Кроме того, юрист напомнил о доплате, если пенсионер нуждается в уходе. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд с приложением медицинских документов. Еще есть ряд региональных выплат, связанных с длительным стажем работы, наличием почетного звания или определенных наград. Как отметил соловьев, их перечень можно уточнить в своем МФЦ. Они также не начисляются автоматически, для этого необходимо приложить подтверждающие право на льготы документы.

Ранее, 11 июля, источник «Известия» в госорганах сообщил, что в России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи. Идею ввести пониженный тариф для таких компаний прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

С 1 июля по всей стране вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Он определяет основные требования к тому, как будут предоставляться компенсации расходов гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во всех регионах.

Получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, как и прежде, могут только льготники. К ним, в частности, относятся малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды I, II и III группы, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, и другие категории граждан.