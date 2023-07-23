Финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России

Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа опустела без россиян. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Отмечается, что торговый комплекс обанкротился еще осенью прошлого года. Хотя после его открытия в ноябре 2018 года планировалось, что международные бренды привлекут в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивались примерно в €40 млн.

Сначала число покупателей из России резко сократилось в связи с пандемией коронавируса, а затем из-за спецоперации по защите Донбасса. На этом фоне положение брендов, представленных в аутлете, ухудшилось. После закрытия финской границы для российских туристов владельцы объявили о банкротстве.

Менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, уточнил, что ситуация печальная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета.

«В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка», — приводит его слова газета.

Томминен указал, что в аутлет приезжали самые обычные россияне. Отсутствие клиентов стало «смертельным ударом». По его словам, на пустой парковке даже снимают рекламу.

Ранее, 10 июля, вступили в силу новые меры ограничения поездок россиян в Финляндию и через Финляндию в остальную часть шенгенской зоны. Они касаются владельцев недвижимости, студентов, а также бизнесменов. Транзит в другие государства через Финляндию запрещен. Для личных поездок по делам необходимо будет предоставить веские причины. Граждане РФ, которые владеют недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основание для личного присутствия в стране. Студенты смогут получать в Финляндии только то обучение, которое ведет к получению степени или к завершенному в рамках степени.

6 июля в финском МИД заявили, что Хельсинки ужесточит въезд российским абитуриентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. В тот же день МИД РФ объявил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.



27 июня сообщалось, что Хельсинки продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

Власти Финляндии в сентябре 2022 года приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. 12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.