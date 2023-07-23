В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева пытались скрыть истину о конфликте.

«Мы это говорим всегда, скажу и в этот раз: где бы ни работали военные корреспонденты, в любой зоне конфликта, они работают для того, чтобы передавать истину. Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению, они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста — очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Дурмуш, важно обеспечить безопасных условий работы корреспондентов, а также помощь в выполнении их задач. Он выразил соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлева и его коллегам, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым журналистам.

Ранее в этот день подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Остальные, по данным Минобороны, находятся в среднетяжелом, но стабильном состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена неслучайно. По ее словам, это объясняется тем, что корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.

Между тем комиссия Совфеда обратится в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за обстрела российских военкоров кассетными боеприпасами.