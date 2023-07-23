NYP сообщило о предсказаниях Байдена о его смерти до 2020 года

Президент США Джо Байден более 30 лет сделал предсказание о том, что к 2020 году его «не будет в живых». Об этом 22 июля сообщила американская газета New York Post.

Издание опубликовало архивное видео 1991 года с выступлением нынешнего американского лидера в Детройтском юридическом колледже. На встрече Байден, будучи еще сенатором от штата Делавэр, рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.

«Если судья [Дэвид] Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру», — заявил он в то время.

Как отметили журналисты, президент США был неправ в обоих случаях: судья Саутер ушел в отставку в 2009 году, а сам он до сих пор жив и возглавляет Белый дом.

«Байден, вероятно, также никогда не мог предвидеть растущие вопросы о его физической и умственной пригодности для должности, с которой он сейчас сталкивается, поскольку приближается его 81-й день рождения в ноябре», — резюмировала газета, отметив, что в случае его переизбрания в 2024 году к концу его второго срока ему будет 86 лет.

Накануне глава американского государства во время выступления в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом.

20 июля Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер после завершения речи поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом повернулся к одному из помощников и развел руками. Повернувшись в левую сторону, Байден резко остановился и после указания сотрудника развернулся и пошел в обратном направлении.

Байден потерялся на сцене во время своей речи 5 июля, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме.

22 июня Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме, назвав его президентом. На той же встрече он перепутал гимн США с индийским и положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии.

До этого, 16 июня, Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.