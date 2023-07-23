В бундесвере обнаружили проблемы с безопасностью

Вооруженные силы Германии сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности. Соответствующие данные 22 июля приводит газета Bild am Sonntag.

Поскольку солдаты в армии работают с самой секретной информацией, в бундесвере есть собственная разведывательная служба — военная контрразведка (MAD). Именно она отвечает за безопасность всех сотрудников вооруженных сил ФРГ, общее число которых 172 тыс. солдат и 81 тыс. гражданских лиц.

По данным газеты, по состоянию на 31 мая почти 70 тыс. (69 687) человек еще не прошли проверку безопасности. Одновременно с этим увеличивается количество людей, начавших проверку, но не завершивших ее полностью.

В Германии существует три уровня допуска в зависимости от того, какой секретной информацией может обладать сотрудник. Проверка для получения третьего уровня допуска, как уточняют журналисты, может длиться более 80 недель (примерно 18,5 месяцев).

«Почти 70 тыс. человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!» — заявил газете эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза Инго Гедехенс, добавив, что это представляет собой серьезную угрозу безопасности.

Ранее, 9 июля, депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт в интервью «Известиям» рассказал о неспособности бундесвера защищать Германию. Германия плохо подготовлена к возможным негативным последствиям затягивания конфликта на Украине как в военном, так и в экономическом отношении, сказал он.