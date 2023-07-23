Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-сотрудник Пентагона раскритиковал Зеленского за неблагодарность
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Общество
Умерла театральная актриса Гульшат Зиязетдинова
Мир
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Мир
NYP сообщило о предсказаниях Байдена о его смерти до 2020 года
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Швеции
Мир
Подозреваемый в коррупции бывший военком Одесской области уехал за границу
Мир
ООН выразила соболезнования близким погибшего военкора Журавлева
Мир
В Греции сообщили об эвакуации более 30 тыс. человек с острова Родос
Мир
В бундесвере обнаружили проблемы с безопасностью
Общество
В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек
Мир
Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
Спорт
Профсоюз футболистов выступил в защиту нападающего Мбаппе

В бундесвере обнаружили проблемы с безопасностью

Bild am Sonntag: в бундесвере существуют серьезные проблемы с безопасностью
0
Фото: Global Look Press/Florian Gaertner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Германии сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности. Соответствующие данные 22 июля приводит газета Bild am Sonntag.

Поскольку солдаты в армии работают с самой секретной информацией, в бундесвере есть собственная разведывательная служба — военная контрразведка (MAD). Именно она отвечает за безопасность всех сотрудников вооруженных сил ФРГ, общее число которых 172 тыс. солдат и 81 тыс. гражданских лиц.

По данным газеты, по состоянию на 31 мая почти 70 тыс. (69 687) человек еще не прошли проверку безопасности. Одновременно с этим увеличивается количество людей, начавших проверку, но не завершивших ее полностью.

В Германии существует три уровня допуска в зависимости от того, какой секретной информацией может обладать сотрудник. Проверка для получения третьего уровня допуска, как уточняют журналисты, может длиться более 80 недель (примерно 18,5 месяцев).

«Почти 70 тыс. человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!» — заявил газете эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза Инго Гедехенс, добавив, что это представляет собой серьезную угрозу безопасности.

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

Ранее, 9 июля, депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт в интервью «Известиям» рассказал о неспособности бундесвера защищать Германию. Германия плохо подготовлена к возможным негативным последствиям затягивания конфликта на Украине как в военном, так и в экономическом отношении, сказал он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023