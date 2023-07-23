Патриарх Сербский призвал освободить митрополита Павла

Патриарх Сербский Порфирий заявил о необходимости освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла. Об этом говорится в публикации на сайте Сербской православной церкви (СПЦ) от 22 июля.

«Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека, из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей [УПЦ] и вселенскому православию», — говорится в сообщении.

Предстоятель СПЦ адресно обратился ко всем главам поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлбли, председателю Конференции епископов Европейского Союза кардиналу Рейнхарду Марксу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Всемирному совету церквей, Конференции европейских церквей, а также к правозащитным организациям Amnesty International и Freedom House.

До этого, 17 июля, глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил, что преследование наместника Киево-Печерской лавры недопустимо, а сам факт того, что это происходит, свидетельствует о состоянии общества на Украине в целом.

14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

После этого, 17 июля, Россия потребовала провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме репрессий в отношении канонической УПЦ.

В свою очередь, митрополит Павел отправил письмо из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Он в очередной раз отверг предъявляемые обвинения и добавил, что его пребывание в заключении контролирует «первый человек страны».

Еще в 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у священнослужителей, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти следы «антиукраинской деятельности». Так, в прошлом декабре было заведено 50 уголовных дел в отношении священников канонической церкви.