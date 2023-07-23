Экипажи танков Т-72 уничтожили технику и живую силу ВСУ

Минобороны России 23 июля показала боевую работу экипажей танков Т-72, выполняющих огневые задачи по уничтожению живой силы противника и опорных пунктов в зоне спецоперации.

Отмечается, что танкисты используют рельеф местности и естественные укрытия при уничтожении личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах. Экипажи Т-72 подавляют огневые точки противника, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, Т-72 успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, в также живая сила ВСУ в опорных пунктах.

Российские военнослужащие поделились, что обстановка на фронте — стабильно напряженная.

«Противник предпринимает попытки прорваться на передовые позиции нашей пехоты, но с обнаружением выдвижения техники, а также личного состава на этой же технике — передаются координаты — мы выезжаем и начинаем отрабатывать по этой технике с закрытых позиций. Если не получается — мы уже выезжаем на прямую наводку и конкретно отрабатываем. В основном уничтожали польские минометы. Если не ошибаюсь, на этом участке фронта двигалась БМП британская. По ней отрабатывали, чтобы она не дошла до передка. Остановили можно сказать», — рассказал командир танкового взвода с позывным Жук.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков. Также был разбит пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Гочаровское Черниговской области и нанесен удар по складу авиатоплива в Кировоградской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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