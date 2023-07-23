В Москве открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ «Времена года»

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию торгового центра «Времена года» снова отрыт для автомобилей. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Ранее проезд по этому участку был ограничен из-за спасательных работ. Общее движение транспорта по проспекту осуществлялось без помех.

Прорыв трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» произошел накануне. В результате аварии погибли четыре человека. Минимум десятерых госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Еще нескольких пострадавших медики осмотрели прямо на месте. По данным МЧС РФ, первопричиной инцидента стала поломка внутреннего теплопровода.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии.

Сотрудники столичного СК уточняют детали случившегося. Правоохранители начали изымать техническую документацию по торговому центру. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно увидеть, что кипяток хлынул в помещения на минус первом этаже, где располагался цех магазина «Глобал Гурмэ».

По словам очевидца, эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут одни сотрудники ТЦ отключали воду, а другие пытались ликвидировать разлив кипятка, работая при этом с почти голыми ногами.