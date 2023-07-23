Синоптики спрогнозировали грозу и до +21 градуса в Москве 23 июля

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до +21 градуса — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье, 23 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью — не ниже +9.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

Ранее, 21 июля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал понижение давления и увеличение облачности в воскресенье.

Накануне Вильфанд отметил, что москвичам ждать резкого потепления в ближайшее время не стоит. По его словам, температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы.

В разговоре с корреспондентом «Известий» он отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.