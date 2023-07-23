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Фестиваль «Звезды Меганома» завершился в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Крыму 22 июля завершился трехдневный фестиваль «Звезды Меганома».

В рамках мероприятия молодые российские музыканты исполняли шедевры и авторские композиции. Фестиваль стал частью образовательной программы «Академия Юрия Башмета» в академии творческих индустрий «Меганом».

«Восемь авторов на тему «Тавриды» сочинили по полторы минутки — это в одном произведении, это мировая премьера», — сказал народный артист СССР Юрий Башмет.

«Звезды Меганома» звучали на полуострове с 20 по 22 июля.

Ранее, 3 июля, «Известия» сообщали, что на арт-кластере фестиваля «Таврида» прочли стихотворения, посвященные российским военным и жителям новых территорий России. Стихи прозвучали во время концерта-диалога «Настоящие». Строки были посвящены защитникам страны в зоне спецоперции, а также жителям Луганской и Донецкой народных республик (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в этот день на арт-кластере фестиваля представили образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда. Проект нацелен на авторов, блогеров, дизайнеров и иных представителей креативных профессий.

13 июня Юрий Башмет рассказал «Известиям» об открытии образовательной программы «Академия Юрия Башмета» в рамках академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». Он отметил, что «Таврида. АРТ» — всегда что-то новое: новые идеи, необычные истории, эксперименты. Академию, или, как ее называют, Университет Тавриды, долго ждали и старались помогать всем для воплощения в жизнь этого уникального замысла.

До этого, 27 мая, пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила о том, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил открытие академии творческих индустрий «Меганом». Выступая на мероприятии, он назвал этот проект осуществившейся мечтой тысяч участников «Тавриды».

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