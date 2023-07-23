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Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
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Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом

Harvard CAPS-Harris: американцы полагают, что суд над Трампом придает драматизма выборам
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Большинство опрошенных американцев (57%) думают, что уголовные обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа были предъявлены для того, чтобы добавить драматизма предстоящим президентским выборам. Об этом свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris, которое в субботу, 22 июля, цитирует издание The Hill.

Однако такое же число респондентов заявило, что дополнительные обвинения в адрес бывшего президента уменьшат его шансы на переизбрание.

Помимо этого, больше половины (56%) опрошенных отметили, что Трамп, вероятно, будет оправдан по всем обвинениям, которые выдвинуты против него.

«В опросе приняли участие 2068 человек в период с 19 по 20 июля», — говорится в статье. Данные о статистической погрешности не были приведены.

На второй залет: чем для Трампа обернется новое уголовное обвинение
И стоит ли ему ждать очередных повесток в суд

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, но Трамп отказался признать себя виновным.

В этих документах содержались сведения о ядерных программах США, следует из заключения суда. Согласно законодательству США, ему грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

Дональд Трамп 10 июня заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Около сотни документов различных уровней секретности изъяли 2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

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