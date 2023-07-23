В Азербайджане перевернулся грузовик с военными

В Азербайджане перевернулся грузовик, перевозивший военнослужащих министерства обороны страны, в результате ДТП погиб один человек. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба военной прокуратуры республики.

«Грузовик марки МАЗ перевернулся на территории Кельбаджарского района. В результате аварии погиб военнослужащий Эмин Алиев. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил лейтенант Али Гусейнов», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают криминалисты, ведется следствие.

Ранее, 19 июля, в Алжире погибли 34 человека в аварии с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем. Отмечается, что еще 12 человек пострадали. Пикап был загружен топливом.