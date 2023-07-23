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Подозреваемый в коррупции бывший военком Одесской области уехал за границу

«Страна.ua»: подозреваемый в незаконном обогащении одесский экс-военком уехал за границу
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата в России) Евгений Борисов выехал за границу. Об этом в субботу, 22 июля, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Бывший одесский военком Евгений Борисов, которому сегодня вынесли подозрение, успел накануне выехать за границу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

«Одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более €4 млн. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн гривен», — приводит украинское издание слова ГБР.

Помимо этого, по данным ведомства, теща бывшего военкома стала обладательницей дорогого автопарка, который включал в себя Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

«Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью €737 тыс.», — добавили в ГБР.

Всего Борисов проходит по трем уголовным статьям, по которым ему могут назначить до 10 лет лишения свободы.

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23 июня одесский военком Евгений Борисов был освобожден от должности из-за обвинения в коррупции. Сообщалось, что в конце 2022 года он купил на испанском курорте Марбелья виллу стоимостью почти €4 млн, однако украинские власти данную информацию не прокомментировали.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что поручил срочно создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка, чтобы проверить всех региональных военкомов страны на предмет коррупции, «чтобы они не позорили государство».

Позднее, 28 июня, заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что в Киеве планируют разработать дорожную карту по отказу от расчетов наличной гривной для борьбы с коррупцией. Если отказ от наличной гривны будет реализован, то Украина может стать первой в мире страной, которая перейдет исключительно на безналичные расчеты, добавил он.

3 июня сообщалось, что национальный банк Украины обязал все коммерческие кредитные организации страны отчитываться о платежах населения по картам вне зависимости от их сумм. Теперь в Нацбанк передается информация о трех видах карточных операций: перевод денег между физическими лицами, пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, а также оплата через интернет.

Масштабные кадровые перестановки проводились и в других украинских ведомствах после начала Россией спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года. По мнению общественного деятеля и журналиста из Одессы Леонида Штекеля, главной причиной данных решений является усиливающаяся проблема коррупции.

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