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Зеленский призвал Столтенберга созвать Совет Украина – НАТО

Зеленский призвал Столтенберга созвать Совет Украина – НАТО, встреча скоро состоится
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Фото: REUTERS/NTB/Tor Erik Schroder
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать Совет Украина – НАТО касательно ситуации в Черном море и зернового коридора.

«Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Ред.) с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский президент, они обменялись оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности. Также в ходе телефонных переговоров были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования зернового коридора.

Кроме того, Зеленский написал, что обсудил с генсеком НАТО реализацию договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вильнюсе, и дальнейшие действия по интеграции Украины в альянс.

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по Стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется, что Турция возьмет на себя лидирующую роль в вопросе восстановления зерновой сделки.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедит Москву продлить зерновую сделку.

Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк 19 июля заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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