Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-сотрудник Пентагона раскритиковал Зеленского за неблагодарность
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Общество
Умерла театральная актриса Гульшат Зиязетдинова
Мир
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Мир
NYP сообщило о предсказаниях Байдена о его смерти до 2020 года
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Швеции
Мир
Подозреваемый в коррупции бывший военком Одесской области уехал за границу
Мир
ООН выразила соболезнования близким погибшего военкора Журавлева
Мир
В Греции сообщили об эвакуации более 30 тыс. человек с острова Родос
Мир
В бундесвере обнаружили проблемы с безопасностью
Общество
В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек
Мир
Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
Спорт
Профсоюз футболистов выступил в защиту нападающего Мбаппе

«Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ

«Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ
0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самарские «Крылья Советов» в субботу, 22 июля, обыграли в гостях грозненский «Ахмат», матч первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:1.

Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

В составе самарской команды голы забили Бенхамин Гарре на 13-й минуте и Сергей Бабкин на 85-й минуте.

Единственный мяч в составе «Ахмата» забил с пенальти Гамид Агаларов в дополнительное время (90+5-я минута матча). 11-метровый штрафной удар арбитр встречи назначит за игру рукой Романа Евгеньева.

«Быки» на арене: РПЛ возвращается двумя топ-матчами в Москве
Марцела Личку проверит «Краснодар», а «Локомотив» — вернувшийся в элиту «Рубин»

Ранее в этот день сообщалось, что футболисты ЦСКА впервые проиграли «Уралу» в рамках Российской премьер-лиги, игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Мяч в ворота гостей забили полузащитники Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Второй гол был реализован с пенальти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023