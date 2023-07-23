«Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» в субботу, 22 июля, обыграли в гостях грозненский «Ахмат», матч первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:1.

Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

В составе самарской команды голы забили Бенхамин Гарре на 13-й минуте и Сергей Бабкин на 85-й минуте.

Единственный мяч в составе «Ахмата» забил с пенальти Гамид Агаларов в дополнительное время (90+5-я минута матча). 11-метровый штрафной удар арбитр встречи назначит за игру рукой Романа Евгеньева.

Ранее в этот день сообщалось, что футболисты ЦСКА впервые проиграли «Уралу» в рамках Российской премьер-лиги, игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Мяч в ворота гостей забили полузащитники Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Второй гол был реализован с пенальти.