Драка из-за песни на русском языке произошла под Киевом

Драка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что группа людей слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет». Об этом 22 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню «На теплоходе музыка играет» на улице», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В конечном итоге между прохожими и слушателями произошла драка.

В начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял во Львове песни Цоя на русском языке. По мнению депутата, музыкант нарушил закон.

Позднее, 21 июня, в госагентстве по искусству при минкультуры Украины заявили, что песни советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено исполнять публично в стране.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.

Так, например, 6 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать суды с советскими и русскими названиями. В стране существует по меньшей мере 94 суда, название которых связано с советской и российской идеологией, отметила пресс-служба украинского лидера.

29 мая власти Киева переименовали Михаила Булгакова из «русского писателя» в «выдающегося киевлянина». Изменения были внесены в мемориальную доску, установленную на фасаде музея русского писателя.

18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о «дерусификации» ряда объектов в украинской столице. Так, новые названия получили ряд станций метро. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь Украинских Героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба Народов» получила название «Зверинецкая».

При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.