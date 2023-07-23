Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 23 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Представители оборонного ведомства отметили заслуги фельдшера мотострелковой роты рядового Василия Федотова, который выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым бойцам и командирам.

В одном из боестолкновений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) Федотов, рискуя собственной жизнью, действовал под непрекращающимся огнем противника. Он оказал неотложную помощь шести пострадавшим военнослужащим, после чего вынес их на себе в безопасное место.

Погрузив раненых на автомобиль, фельдшер оперативно доставил их в полевой медицинский госпиталь для более тщательного врачебного вмешательства. Самоотверженные действия рядового Федотова помогли спасти жизни его товарищей.

Мужество и высокий профессионализм при выполнении боевых задач продемонстрировал младший сержант Иван Сухочев. Под его командованием подразделение обеспечивало безопасное продвижение основных сил батальонной тактической группы в заданный район.

На пути следования колонны Сухочев заметил группу вооруженных националистов, готовящих засаду. Боец мгновенно оценил обстановку, распределил огневые точки подчиненной группе и вступил в противостояние. Несмотря на неравные силы, большая часть вражеской группы была уничтожена. Оставшиеся в живых служащие ВСУ бежали с поля боя.

Наконец, в МО сообщили о решительных и отважных действиях рядового Максима Грунина, который вместе с сослуживцами прикрывал государственную границу. Во время дежурства на посту воздушного наблюдения опорного пункта взвода Грунин засек вражеский ударный беспилотник, летящий на предельно малой высоте.

Доложив старшему на опорном пункте о приближающемся воздушном объекте противника, рядовой незамедлительно открыл огонь. Подбитый коптер упал на удалении от позиций ВС РФ, после чего сдетонировал. Таким образом, удалось предотвратить атаку на российский опорный пункт.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков. Также был разбит пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Гочаровское Черниговской области и нанесен удар по складу авиатоплива в Кировоградской области.

Тогда же стало известно, что ВС РФ пресекли за сутки две попытки неприятеля форсировать Днепр в Херсонской области. Сообщалось, что группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение ВСУ и уничтожила более 30 боевиков и пять лодок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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