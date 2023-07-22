Беременная девушка погибла при стрельбе на вечеринке в США

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас. Об этом 22 июля сообщило местное отделение телеканала ABC.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Хьюстон в парке Маргарет Дженкинс. Стрельба произошла из-за конфликта на вечеринке по случаю дня рождения. В общей сложности было сделано 36 выстрелов. В результате перестрелки погибла 21-летняя именинница, которая была на пятом месяце беременности.

По данным властей, три человека, включая двух подозреваемых, госпитализированы. Еще один пострадавший в больницу не обращался.

Следователи работают над поиском других возможных подозреваемых.

Ранее, 19 июля, по меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в Хьюстоне, штат Техас. При этом, согласно данным правоохранителей, информации о подозреваемом пока нет.