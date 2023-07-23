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На побережье Уругвая обнаружили несколько тысяч мертвых пингвинов

Clarin: на всем побережье Уругвая обнаружили несколько тысяч мертвых пингвинов
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Фото: AFP
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Массовая гибель магеллановых пингвинов была зафиксирована в Атлантическом океане, на побережье Уругвая вынесло тела нескольких тысяч мертвых птиц. Об этом в субботу, 22 июля, сообщила газета Clarin.

«Мы столкнулись с высокой смертностью пингвинов прежде всего здесь, в городе Ла-Палома, но на самом деле это коснулось всей береговой линии Уругвая», — приводит издание слова представителя администрации населенного пункта Пабло Сены.

По информации главы департамента морской фауны уругвайского министерства охраны окружающей среды Кармен Лейсагойен, найденные мертвые пингвины на побережьях в такое время года — нормальное явление, однако не такое количество обнаруженных птиц.

«Это нормально, что какой-то процент умирает, но не такие цифры», — сказала она, напомнив, что подобное вымирание произошло в прошлом году в Бразилии по неустановленным причинам.

Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. В зимний период, который в Южном полушарии наступает в конце июня и заканчивается в конце сентября, они мигрируют на север, чтобы найти пищу в более теплых водах, и могут доплыть до берегов Бразилии.

Защитники окружающей среды связывают рост числа смертей птиц с чрезмерным выловом рыбы и незаконным промыслом.

«С 1990-х и 2000-х годов мы начали видеть животных, которым не хватает еды. Ресурсы чрезмерно эксплуатируются», — приводит слова Ричарда Тесоре из неправительственной организации SOS Marine Wildlife Rescue телеканал France 24.

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Голод птиц и раньше называли возможной причиной гибели пингвинов. Так, например, в 2010 году биолог аквариума муниципалитета Перуиби сказал, что чрезмерный вылов рыбы и морепродуктов людьми может приводить к таким последствиям.

16 июля этого года стало известно, что в Шотландии после выброса на берег острова Льюис погибло более 40 китов-пилотов (гриндов, или черных дельфинов). Всего было выброшено около 55 млекопитающих, однако спасти удалось лишь 10 особей. Океанолог Александр Агафонов назвал мировой загадкой массовый выброс китов на берег в Шотландии.

Ранее, 23 декабря прошлого года, ученые из США, исследование которых было опубликовано в научном журнале PLOS Biology, пришли к выводу, что на территории Антарктиды к 2100 году может вымереть до 97% животных. Возможное вымирание объясняется глобальным потеплением на Земле. Отмечается, что наиболее уязвимыми видами являются императорские пингвины и птицы.

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