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ФРГ поставит Украине боеприпасы для ЗСУ Gepard в ближайшее время

ФРГ поставит Украине боеприпасы для ЗСУ Gepard в ближайшее время

ФРГ поставит Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard в ближайшее время
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Германия в ближайшее время поставит на Украину первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые Берлин передал Киеву. Об этом 22 июля сообщила газета Bild am Sonntag.

Отмечается, что ФРГ поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) 40 ЗСУ Gepard. По информации издания, Киев остро нуждается в боеприпасах для этих установок. Всего германский оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для ЗСУ Gepard, но в этом году будет направлено лишь 40 тыс.

Газета указала, что новая партия снарядов для ЗСУ должна поступить в передовые части ВСУ уже в ближайшее время. Для решения проблемы дефицита таких снарядов Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на заводе в Унтерлюсе в Нижней Саксонии, хотя, как правило, на это требуются годы, подчеркивает Bild am Sonntag.

ЗСУ Gepard были разработаны в 1980-е годы, в настоящий момент они сняты с вооружения армии ФРГ. Поэтому в Германии запасов снарядов калибра 35 мм не было. Другие страны, такие как Швейцария или Бразилия, отказались предоставить имеющиеся у них боеприпасы по политическим причинам.

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Ранее, 15 июня, директор компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн рассчитывает заключить сделку с правительством Германии на производство боеприпасов, сумма которых может составить миллиарды евро. Он добавил, что в июле планируется доставка на Украину первых снарядов калибра 35 мм для зенитных установок Gepard. Паппергер отметил, что правительство заказало 300 тыс. патронов, из которых в этом году на Украину будет поставлено до 60 тыс.

31 мая стало известно, что Пентагон заключил контракт с Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках помощи Украине. Поставка планируется в мае 2024 года.

Ранее, 8 марта, министерство обороны ФРГ сообщило, что Германия передала Украине еще две ЗСУ Gepard. К ним также выделены 6 тыс. боеприпасов. Всего Берлин поставил Киеву 34 ЗСУ Gepard.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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