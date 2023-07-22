Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Омской области

В Омской области два автомобиля столкнулись на трассе Челябинск – Новосибирск. В результате ДТП один человек скончался и пять доставлены в больницу, сообщила 22 июля пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 20:35 по местному времени (17:35 мск). Предварительно, его причиной стал выезд Nissan на полосу встречного движения, где он столкнулся со встречным Volkswagen.



Как уточняется в сообщении, водитель Volkswagen скончался на месте до прибытия скорой помощи.



Водитель Nissan и два его пассажира, молодой человек 2002 года рождения и женщина 1974 года рождения, и два пассажира Volkswagen, женщина 1977 года рождения и девочка 2010 года рождения, доставлены в медицинское учреждение.



Состояние пострадавших не уточняется.

В этот день в столице Адыгее — Майкопе — произошла авария с внедорожником. Водитель врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляли дети. В результате погиб девятилетний мальчик, еще девять человек пострадали, в их числе шесть детей.



По предварительным данным, за рулем был Анатолий Г. — судья Майкопского городского суда.