Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде заявили о планах по производству натовских снарядов на Украине
Происшествия
Сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области
Мир
ЦПВС зафиксировал 14 нарушений протоколов деконфликтации в Сирии
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Швеции
Мир
СМИ узнали об обещании Зеленского Западу нарастить обороты наступления ВСУ
Общество
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Мир
В минобороны Польши сообщили о начале ремонта украинских танков Leopard
Мир
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в ТЦ «Времена года» в Москве
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Москвы
Мир
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург
Наука и техника
Эксперты рассказали о потенциале роста экспорта ИБ-продуктов из РФ
Мир
ФРГ поставит Украине боеприпасы для ЗСУ Gepard в ближайшее время

Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Омской области

0
Фото: t.me/omsk_police
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области два автомобиля столкнулись на трассе Челябинск – Новосибирск. В результате ДТП один человек скончался и пять доставлены в больницу, сообщила 22 июля пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 20:35 по местному времени (17:35 мск). Предварительно, его причиной стал выезд Nissan на полосу встречного движения, где он столкнулся со встречным Volkswagen.

Как уточняется в сообщении, водитель Volkswagen скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Водитель Nissan и два его пассажира, молодой человек 2002 года рождения и женщина 1974 года рождения, и два пассажира Volkswagen, женщина 1977 года рождения и девочка 2010 года рождения, доставлены в медицинское учреждение.

Состояние пострадавших не уточняется.

Перешли полосу: наказание для лихачей могут ужесточить после ДТП в Дагестане
В Госдуме и Совфеде предлагают новые санкции за превышение скорости и езду с подложными номерами

В этот день в столице Адыгее — Майкопе — произошла авария с внедорожником. Водитель врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляли дети. В результате погиб девятилетний мальчик, еще девять человек пострадали, в их числе шесть детей.

По предварительным данным, за рулем был Анатолий Г. — судья Майкопского городского суда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023