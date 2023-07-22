Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Швеции

Российский теннисист Андрей Рублев 22 июля вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.



Рублев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинальном матче со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. Турнир продлился 2 часа 47 минут.



В финале 25-летний россиянин сыграет с четвертой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Норвежский теннисист побеждал на турнире в 2021 году.



Финал пройдет 23 июля в Бостаде. Призовой фонд соревнований составляет более €500 тыс.



Рублев занимает седьмое место в мировом рейтинге. На его счету 13 побед на турнирах ATP.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович, являющийся рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема, обыграл Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона.



За день до этого стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона после того, как его соперник из Чехии Иржи Легечка был вынужден сняться с соревнования из-за травмы. За выход в полуфинал Медведев сыграет либо с Кристофером Юбэнксом, либо со Стефаносом Циципасом.