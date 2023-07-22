Выброса аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве не произошло

Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина в столичном ТЦ «Времена года», где произошла авария с прорывом горячей воды, не подтверждается. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.



«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по Москве не подтверждается», — сказано в сообщении.



В ведомстве отметили, что на территории окружающей жилой застройки было проведено исследование качества атмосферного воздуха. По его результатам стало известно, что концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате аварии число погибших возросло до четырех человек. Все они — сотрудники магазина «Глобус». По последним данным, число госпитализированных возросло до 10. Они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.

По сведениям МЧС России, причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода.



Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).