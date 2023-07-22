Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам

Заверения США в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, — ничтожны. Об этом заявило 22 июля посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, комментируя применение этих боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) при ударе по российским журналистам в зоне СВО.



«Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства «избирательно и ответственно». Ничтожность этих слов очевидна всем», — указали в посольстве.



Там отметили, что применение Киевом кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает то, что Вашингтон «теряет контроль над своими марионетками». Указывается, что именно от США Украина получает кассетные боеприпасы, которые украинские радикалы применяют по городам и поселкам России.



«ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. Вытирают ноги о псевдообещания, данные заокеанским кукловодам», — подчеркнули в пресс-службе.

В этот день стало известно, что комиссия Совфеда обратится в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за обстрела российских военкоров кассетными боеприпасами в зоне спецоперации.



22 июля подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался. Состояние других пострадавших, по данным Минобороны, средней тяжести, но стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.



13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. Позже, 20 июля, в Белом доме заявили, что Киев применяет кассетные снаряды «эффективно» и «приемлемым образом».