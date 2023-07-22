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Водителя Porsche арестовали на 15 суток после погони со стрельбой в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Водитель Porsche Cayenne, который 22 июля протаранил несколько автомобилей в Екатеринбурге, пытаясь уйти от погони, арестован на 15 суток. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Отмечается, что водитель допустил 14 нарушений ПДД. Он протаранил три патрульных автомобиля и пять гражданских машин.

«В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества», — отметил Горелых.

Ранее в этот день сотрудники ГИБДД применили табельное оружие в отношении водителя иномарки в Пионерском районе Екатеринбурга. Это произошло после того, как иномарка продолжила движение, повредив несколько припаркованных машин, несмотря на требование полицейских остановиться.

По словам задержанного, он не пытался скрыться от сотрудников ДПС, а лишь испытывал автомобиль.

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