Машина депутата Госдумы Бородая попала под обстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции. Он не пострадал, сообщается в Telegram-канале «Союза добровольцев Донбасса», который возглавляет Бородай.

Автомобиль попал под артиллерийский обстрел при выезде с передовых позиций одного из батальонов. Ранения получили два офицера штаба бригады.

Отмечается, что корректировка ударов велась с помощью беспилотника. Автомобиль после обстрела остался на ходу, бойцы смогли заехать в посадку, где раненым оказали первую медпомощь, после чего отвезли в ближайший госпиталь.

В этот день подразделения ВСУ нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался.

Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.