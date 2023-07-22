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К аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода

МЧС РФ: в торговом центре «Времена года» произошел прорыв внутреннего теплопровода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Причиной аварии в торговом центре «Времена года» в Москве стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения ведомства и столичный комплекс городского хозяйства. Глава МЧС России Александр Куренков лично контролирует ход аварийно-спасательных работ.

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ временно закрыт в связи с проведением спасательных работ. Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено, уточнил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших возросло до четырех человек. Все они — сотрудники магазина «Глобус». По последним данным, число госпитализированных возросло до девяти. Они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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