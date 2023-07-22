Компанию «Инвитро» покинул ее основатель Александр Островский

Основатель и совладелец сети медицинских клиник «Инвитро» Александр Островский объявил о смене акционеров. Он решил покинуть компанию. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на источники в сети клиник.

По этим данным, Островский продал бизнес Роману Мирончику. Сумма сделки пока не раскрывается. Мирончик является членом совета директором Транскапиталбанка и совладельцем «ТБК Инвестиции».

В компании агентству подтвердили смену акционеров и данные о том, что новым акционером стал Роман Мирончик. Там заверили, что эти изменения никак не повлияют на текущую операционную деятельность «Инвитро».

Агентство пишет, что переговоры о продаже продолжались с осени 2022 года. Островский планировал принимать участие в руководстве компанией. Издание «Ведомости» сообщало, что стоимость сделки могла составлять 30–40 млрд рублей.