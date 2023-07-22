Корреспондент «Известий» Северьянов назвал журналистов приоритетной целью ВСУ

Журналисты, особенно военные корреспонденты, являются приоритетной целью для украинских неонацистов, заявил 22 июля военкор «Известий» Родион Северьянов. Так он прокомментировал ситуацию с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских журналистов в зоне СВО.

«Эти события показали то, что журналисты, особенно военкоры, являются приоритетной целью для украинских неонацистов. Нас специально выслеживают, пытаются контролировать, стараются уничтожить», — сказал корреспондент.



Он отметил, что это не первый подобный случай. Так, по словам Северьянова, украинские боевики поднимают в воздух дроны, как только видят съемочную группу, и начинают вести массированный обстрел.



«То же самое подтверждает ситуация со мной, когда я был ранен в Мариуполе. Когда украинский снайпер увидел отличительные знаки прессы: синий бронежилет, надпись Press, микрофон, камеру, и тем не менее по мне велся прицельный огонь», — поделился Северьянов.



Журналист отметил, что за многих военных корреспондентов на Украине даже назначена награда.



«Лично я на оставленных украинцами позициях обнаружил листовку, где изначально за нас $20–25 тыс. [составлена награда]. Позже официальный Киев изменил свою позицию и за каждого убитого журналиста гарантировалась бутылка крепкого алкоголя», — рассказал он.



Северьянов также выразил соболезнования родственникам погибшего журналиста, пострадавшим корреспондентам пожелал скорейшего выздоровления.

В этот день подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался.



Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журналист получил множественные осколочные ранения и перелом ноги. У оператора также зафиксированы осколочные ранения мягких тканей и перелом тазобедренных костей.

Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.