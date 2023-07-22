Брянскому аэропорту выделят из федерального бюджета 58 млн рублей

Росавиация выделит закрытому международному аэропорту «Брянск» более 58 млн рублей. Отбор получателей субсидии на частичное возмещение расходов завершило Федеральное агентство воздушного транспорта РФ. Ведомство отобрало 10 авиагаваней, в том числе брянский аэропорт.

NASHBRYANSK.RU напоминает, что 24 февраля 2022 года воздушное пространство для гражданских самолетов закрыли над российскими регионами, которые находятся недалеко от Украины. Сначала сообщалось, что полеты отменили до 14 марта 2022 года, однако ограничения не раз продлевали.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых российских аэропортов. По словам главы правительства, эта мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.