Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Уральские авиалинии» запланировали выкупить 19 своих Airbus
Общество
В ТЦ «Времена года» завершены спасательные работы после прорыва трубы с кипятком
Мир
Комиссия Совфеда обратится в ОБСЕ из-за обстрела военкоров в зоне спецоперации
Общество
Захарова назвала неслучайной атаку ВСУ на российских журналистов в зоне спецоперации
Мир
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Общество
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Мир
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в ТЦ «Времена года» в Москве
Спорт
Российскую теннисистку Звонареву не пустили на турнир в Польшу
Общество
У захватившего дом в Истре был целый арсенал оружия
Общество
Городские службы устраняют последствия аварии в московском ТЦ «Времена года»
Мир
Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина
Наука и техника
Эксперты рассказали о потенциале роста экспорта ИБ-продуктов из РФ

Брянскому аэропорту выделят из федерального бюджета 58 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росавиация выделит закрытому международному аэропорту «Брянск» более 58 млн рублей. Отбор получателей субсидии на частичное возмещение расходов завершило Федеральное агентство воздушного транспорта РФ. Ведомство отобрало 10 авиагаваней, в том числе брянский аэропорт.

NASHBRYANSK.RU напоминает, что 24 февраля 2022 года воздушное пространство для гражданских самолетов закрыли над российскими регионами, которые находятся недалеко от Украины. Сначала сообщалось, что полеты отменили до 14 марта 2022 года, однако ограничения не раз продлевали.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых российских аэропортов. По словам главы правительства, эта мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023