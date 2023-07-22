Главный корпус Омского университета сдадут в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года должен открыться главный корпус Омского государственного университета. Это пообещал руководить Омского региона Виталий Хоценко. Он поставил задачу завершить отделочные и строительно-монтажные работы на инженерных сетях, а также закупить оборудование.

В субботу, 22 июля, Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест побывали на строительной площадке. По словам проректора ОмГУ Руслана Смаилова, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», объект до сих пор не сдали, в частности из-за того, что предыдущая подрядная организация не исполнила обязательства, не входящие в действующий госконтракт.

Руководитель региона сообщил, что договорился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым о поддержке университета, чтобы ввести главный корпус в эксплуатацию. Руководство вуза обязали докладывать о ходе работ каждый понедельник.

Агентство уточняет, что строительство нового главного корпуса ОмГУ началось еще в 2006 году. Планируется, что в 11-этажном здании вуза общей площадью 22 тыс. кв. м разместятся администрация университета, юридический факультет и Центр делового образования.