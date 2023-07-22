Городские службы устраняют последствия аварии в московском ТЦ «Времена года»

Городские службы Москвы ликвидируют последствия аварии в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом 22 июля сообщили в ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

В торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. По последним данным, один человек погиб, девять пострадали, еще один оказался заблокирован в здании.

«Городские службы проводят работы по адресу: Кутузовский проспект, д. 48, стр. 1 (ТЦ «Времена года»), по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Потерпевшие получили ожоги разной степени тяжести. Несколько человек были осмотрены на месте происшествия, госпитализация им не понадобилась.

Официальных данных по числу пострадавших пока нет.