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Одну из первых в году партий лука завезли в Удмуртию из Узбекистана

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В Удмуртию в июле ввезли почти 41 т свежего репчатого лука из Узбекистана. Это была одна из первых партий овощей, которые ввезли в республику из Узбекистана в этом году.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора отобрали пробы овоща и проверили сопроводительные документы. Лабораторный анализ проводился в республиканском филиале федерального центра охраны здоровья животных.

Во время исследований в продукции карантинных вредных организмов не нашли, из некарантинных выявили луковичного клеща Rhizoglyphus echinopus F.et R. На партию лука оформили акты карантинного фитосанитарного контроля, ее разрешено выставлять на продажу, сообщает ИА «Сусанин».

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