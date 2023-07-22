В Запорожской области сообщили об отражении четырех попыток наступления ВСУ

Российские военные отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление в Запорожской области. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В результате первой попытки наступления ВСУ потеряли не менее 20 боевиков и более четырех единиц бронетехники, в том числе танк и три бронетранспортера производства США М-113. Еще один украинский танк был поврежден, но смог уйти свои ходом.

«Продолжаются активные боевые действия высокой интенсивности», — указал Рогов.

Ранее в этот день стало известно, что ВС РФ пресекли за сутки две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Сообщалось, что группировка войск «Днепр» нанесла противнику огневое поражение и уничтожила более 30 боевиков и пять лодок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».