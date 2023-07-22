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Политолог назвал вопиющим случаем обстрел ВСУ группы российских журналистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Политолог, специалист по российско-украинским отношениям Денис Денисов в беседе с «Известиями» 22 июля назвал «вопиющим случаем» ситуацию с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских журналистов в Запорожской области.

«Это вопиющий случай нарушения гуманитарного международного права и тех норм, которые существуют даже в рамках конфликтов, которые ведутся в современном мире», — сказал он.

По словам политолога, когда журналисты становятся целью для вооруженных сил той или иной стороны, это означает, что конфликт переходит в террористическую стадию.

«Государство, которое осуществляет подобные механизмы воздействия, должно называться террористическим», — выразился Денисов.

Он отметил, что это один из методов устрашения. Таким образом представители ВСУ демонстрируют то, что для них крайне важна сфера информации, и пытаются запугать российских журналистов работать на линии соприкосновения в зоне боевых действий, заключил эксперт.

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Ранее в этот день подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался. Состояние других пострадавших, по данным Минобороны, средней тяжести, но стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журналист получил множественные осколочные ранения и перелом ноги. У оператора также зафиксированы осколочные ранения мягких тканей и перелом тазобедренных костей. Ранение получил и корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

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