Европа окажется в пострадавших, если она отделится от российской энергии, заявил 22 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляция велась в эфире телеканала М1.



По словам премьер-министра, Европу можно отделить от российской энергии, однако это будет иллюзия, поскольку Россию отрезать от остальной части мира нельзя, энергосырье РФ найдет другого покупателя.



«Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира. Российское сырье купит кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность», — сказал он.



Орбан напомнил, что Евросоюз (ЕС) до начала конфликта на Украине платил €300 млрд в год за нефть и газ, в 2022 году сумма составила уже порядка €653 млрд.



Премьер также обратил внимание на то, что западные компании не уходят из России. Так, из 1,4 тыс. западных фирм российский рынок покинули лишь 8,5%, а остальные заплатили налогов на сумму $3,5 млрд.

В конце июня Орбан признал безрезультатность санкций ЕС против России. Он сказал, что санкциями не удалось ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине.



Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 11 пакетов санкций. Последний был принят 23 июня. Тогда в черный список было включено 87 компаний, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.



Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.