Пропавшая под Оренбургом девушка-инвалид найдена погибшей

В Оренбургской области в Первомайском районе нашли погибшей девушку-инвалида. Поиски продолжались пять дней.

По предварительным данным, смерть 27-летней девушки носит некриминальный характер, сообщает РИА «Оренбуржье», не приводя других подробностей.

Оренбурженка ушла из дома 17 июля в неизвестном направлении. Ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры отряда «ОренСпас».

Девушка страдала потерей памяти, у нее были психические заболевания и расстройство личности, она страдала ДЦП.

Урал56.Ру пишет о том, что в последнее время в Оренбургской области произошло несколько случаев исчезновения людей. Так, 30 июня пропала пятилетняя Василиса. Ее тело нашли спустя три дня недалеко от берега реки Самары.

Позже в Орске искали женщину с двумя дочерьми. Всех пропавших нашли живыми. Около 1 года назад в селе Ахмерово в Новосергиевском районе пропал шестилетний Ярослав. Его так и не нашли.