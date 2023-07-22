Пропавшая под Оренбургом девушка-инвалид найдена погибшей
В Оренбургской области в Первомайском районе нашли погибшей девушку-инвалида. Поиски продолжались пять дней.
По предварительным данным, смерть 27-летней девушки носит некриминальный характер, сообщает РИА «Оренбуржье», не приводя других подробностей.
Оренбурженка ушла из дома 17 июля в неизвестном направлении. Ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры отряда «ОренСпас».
Девушка страдала потерей памяти, у нее были психические заболевания и расстройство личности, она страдала ДЦП.
Урал56.Ру пишет о том, что в последнее время в Оренбургской области произошло несколько случаев исчезновения людей. Так, 30 июня пропала пятилетняя Василиса. Ее тело нашли спустя три дня недалеко от берега реки Самары.
Позже в Орске искали женщину с двумя дочерьми. Всех пропавших нашли живыми. Около 1 года назад в селе Ахмерово в Новосергиевском районе пропал шестилетний Ярослав. Его так и не нашли.