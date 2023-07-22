Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes финишировал первым в третьей сессии свободных заездов в рамках Гран-при Венгрии, 12-го этапа чемпионата первенства. Гонки прошли 22 июля.

Хэмилтон показал время 1 минута 17,811 секунды. Второе место занял действующий чемпион мира нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен (+0.250).

Третьим пришел также представитель Red Bull мексиканец Серхио Перес.

Ранее, 9 июля, Ферстаппен одержал шестую победу подряд на этапах «Формулы-1», выиграв Гран-при Великобритании. Для спортсмена эта победа стала восьмой за сезон. Он стал пятым пилотом в истории, выигравшим шесть Гран-при подряд.