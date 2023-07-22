В Индии 26 человек погибли при сходе оползня

На западе Индии в штате Махараштра 26 человек погибли, еще около 90 числятся пропавшими без вести. Об этом 22 июля сообщила местная полиция.



«Спасатели нашли еще четыре тела, число жертв выросло до 26 человек: это 25 местных жителей и один пожарный», — приводит сообщение полиции газета Times of India.



Эвакуация и поиск людей продолжаются. Отмечается, что работу сотрудников экстренных служб осложняют сильные ливни и сложный рельеф местности.



Оползень сошел на десятки домов в деревне в округе Райгад в ночь на 20 июля. По данным местных властей, разрушены 17 из 48 домов. Из более 200 жителей деревни 86 числятся пропавшими без вести.

В Индии стихия бушует уже более недели. Так, 13 июля сообщалось о наводнении в штате Химачал-Прадеш из-за продолжающихся несколько дней подряд ливней. Тогда в результате мощных дождей погибли 145 человек. Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали оползни. Там местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.